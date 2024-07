Das Wetter: teils sonnig, teils bewölkt, örtlich Regen bei 27 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt. Im Tagesverlauf gebietsweise gewittrige Regenfälle bei 27 bis 32 Grad. Nachts klar bei Tiefstwerten um 16 Grad. Und die Aussichten: Morgen nach Sonne auch kräftige Schauer und Gewitter bei 26 bis 31 Grad. Am Montag bewölkt, örtlich gewittrige Regenfällen. Am Dienstag wechselhaft bei 20 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 06:00 Uhr