Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern; Höchstwerte 7 bis 13 Grad.

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe sonnige Abschnitte. Sonst wechselhaft und zeitweise schauerartiger Regen. Es ist windig mit örtlich stürmischen Böen. Der Deutsche Wetterdienst warnt in den Gebieten Rhön, Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerischer Wald vor ergiebigem Dauerregen. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. In der Nacht zeitweise Regen und Tiefstwerte um 6 Grad. Morgen regnerisch und windig, am Nachmittag im Süden Wetterbesserung. Am Freitag kaum Regen. Am Dreikönigstag trüb mit Regen und in höheren Lagen Schnee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 12:00 Uhr