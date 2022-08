Nachrichtenarchiv - 06.08.2022 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Süden wechselnd bewölkt, im südlichen Oberbayern kommt es zu Schauern. Sonst meist freundliches Wetter bei 18 bis 26 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 16 bis 9 Grad. Morgen in Alpennähe teils wolkig, sonst meist freundlich. Ab Montag viel Sonnenschein, Höchstwerte 23 bis 30 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.08.2022 15:45 Uhr