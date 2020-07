Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt mit Schauer und Gewittern

CSU und Grüne in Bayern unterstützen Tierwohlabgabe

München: In der Diskussion über höhere Lebensmittelpreise haben sich CSU und Grüne für eine Tierwohlabgabe ausgesprochen. Die bayerische Landwirtschaftsministerin Kaniber sagte am Abend im BR-Fernsehen, dabei müsse sichergestellt werden, dass das Geld eins zu eins bei den Bauern ankomme. Grünen-Fraktionschef Hartmann betonte, er sei kein Befürworter von Mindestpreisen, sondern fordere eine Tierwohlabgabe, die direkt an die Landwirte gehe. Die Bauern könnten diese dann in bessere Tierhaltung investieren. Für den Experten des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelshandels, Böttcher, steht derzeit nicht fest, ob eine Tierwohlabgabe am Ende auch höhere Lebensmittelpreise bedeutet. Er sagte im BR-Fernsehen, die Abgabe müsse nicht bei den Landwirten, sondern bei den Schlachtbetrieben ankommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2020 07:00 Uhr