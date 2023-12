Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt mit Regen; Höchstwerte 5 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In Nord- und Ostbayern oft bewölkt und vereinzelt auch Regen. Südlich der Donau dagegen überwiegend freundlich. Höchstwerte zwischen 5 und 12 Grad. In der Nacht klar oder nur locker bewölkt, örtlich Nebel. Tiefstwerte um 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen Sonne und Wolken, am Nachmittag und Abend von Westen her Regen. Auch am Neujahrstag teils sonnig, teils bewölkt, am Dienstag stark bewölkt mit Regen. Höchstwerte 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 13:00 Uhr