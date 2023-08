Meldungsarchiv - 03.08.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens und vom Alpenrand bis ins südliche Niederbayern meist bewölkt und zeitweise Regen. Sonst immer wieder Sonne. Dabei windig mit starken, örtlich auch stürmischen Böen. 18 bis 24 Grad. In der Nacht im Süden Regenfälle. Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen und am Wochenende oft bewölkt und zeitweise Regen bei 14 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2023 06:00 Uhr