Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt mit Regen; Höchstwerte 17 bis 23 Grad

Nachrichtenarchiv - 02.07.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Osten anfangs noch Regen, sonst lockert es zunehmend auf. Am Nachmittag im Westen und in Alpennähe längere sonnige Abschnitte. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. In der Nacht klar, Abkühlung auf 10 Grad. Die Aussichten: Morgen überwiegend freundlich. Am Sonntag unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Montag Wetterbesserung, Tageshöchstwerte 21 bis 25 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2021 11:00 Uhr