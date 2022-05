Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt mit Regen, bis 24 Grad

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Norden überwiegend freundlich. Sonst unbeständig mit schauerartigen, örtlich gewittrigen Regenfällen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Hagel und Starkregen im östlichen Oberbayern. Am Nachmittag nur noch in der Nähe der Alpen Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 20 bis 24 Grad. In der Nacht vielerorts klar bei Tiefstwerten um 8 Grad. Morgen in den Alpen noch letzte Schauer oder Gewitter, sonst viel Sonne. Am Sonntag in ganz Bayern sonnig und etwas wärmer als heute.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 13:00 Uhr