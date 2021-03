Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt mit etwas Schnee, Höchstwerte -2 bis +5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vor allem in Teilen Unter- und Mittelfrankens Sonnenschein. Im Süden vereinzelt Schnee. Höchstwerte -2 bis +5 Grad. In der Nacht vielerorts klar, später bewölkt. Tiefstwerte -10 bis +1 Grad. Morgen bewölkt, vereinzelt Schnee oder Regen. Montag und Dienstag teils sonnig, teils bewölkt und in Alpennähe gelegentlich Schnee. Höchstwerte 1 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2021 15:00 Uhr