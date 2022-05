Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt mit etwas Regen, Höchstwerte 17 bis 23 Grad

Eltern beklagen zögerliches Eingreifen der Polizei in Texas

Houston: Drei Tage nach dem Schulmassaker an einer Grundschule in Texas beginnt in dem US-Bundesstaat heute das Jahrestreffen der US-Waffenlobby NRA. Die NRA wehrt sich seit Jahren gegen Verschärfungen des Waffenrechts. Genau das hatte US-Präsident Biden nach dem Amoklauf im texanischen Uvalde gefordert. Dabei erschoss ein 18-Jähriger 21 Menschen, unter ihnen 19 Kinder. Der Versuch der Demokraten, im Senat über Waffengesetze zu debattieren, ist an den Republikanern gescheitert. Währenddessen gerät die Polizei zunehmend in die Kritik. Eltern werfen den Beamten vor, das Gebäude zu spät gestürmt und den Schützen nicht rechtzeitig gestoppt zu haben. Der Täter habe sich eine Stunde lang in einem Klassenzimmer aufgehalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2022 09:00 Uhr