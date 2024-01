Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt, minus 4 bis plus 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bei minus 4 bis plus 2 Grad teils bewölkt, teils freundlich, in Alpennähe auch länger sonnig. In der Nacht mehr Wolken und gebietsweise etwas Schnee bei minus ein bis minus 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Wenig Änderung, am Mittwoch von Westen her zunehmend Schnee und Schneeregen. Nachts minus 2 bis minus 10 Grad, tagsüber zwischen minus 2 und plus 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2024 15:00 Uhr