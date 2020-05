Das Wetter: teils sonnig, teils bewölkt, maximal 14 bis 21 Grad

Deutsche Post plant vorbeugende Corona-Tests

Berlin: Die Deutsche Post will als erster Konzern in Deutschland tausende Mitarbeiter ohne konkreten Anlass auf das Coronavirus testen lassen. Vorstandsmitglied Mayer sagte der Rheinischen Post, deutlich mehr als 10.000 Mitarbeitern solle angeboten werden, sich vorsorglich testen zu lassen - vor allem in größeren Betriebsstätten. Er sprach von einer "prophylaktischen Teststrategie". Die Betriebsärzte der Post werden die Tests voraussichtlich in einem Teil der 36 Paketzentren und möglicherweise auch in Briefverteilzentren anbieten. Zuletzt hat das Unternehmen dem Vorstand zufolge 4.000 Mitarbeiter nach einer Infektion im direkten Umfeld getestet. Dabei habe es keine ungewöhnlichen Ergebnisse gegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2020 07:00 Uhr