Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt, im Osten Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Franken und Schwaben Sonne und Wolken. Nach Osten zu stark bewölkt mit Regen. Temperaturen zwischen 8 und 18 Grad. Morgen trüb mit teils länger anhaltenden Regenfällen. Am Dienstag wechselnd bewölkt mit Schauern und etwas wärmer. Am Mittwoch trocken und auch freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 15:00 Uhr