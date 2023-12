Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt; Höchstwerte 8 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, mitunter auch längerer Sonne. Nur vereinzelt Regen. Vielerorts lebhafter Wind bei 8 bis 13 Grad. In der Nacht teils wolkig und vereinzelt Regen, teils klar. Tiefsttemperaturen um 5 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen im Süden weiter teils sonnig, teils bewölkt. Gebietsweise Regen, besonders im Westen und Norden. Tageshöchsttemperaturen zwischen 5 und 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 10:00 Uhr