Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt, Höchstwerte 8 bis 13 Grad

Nachrichtenarchiv - 01.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau viel Sonne. Sonst mehr Wolken und nur ab und zu Auflockerungen. Höchstwerte 8 bis 13 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig; stellenweise Nebel; Tiefstwerte um 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen besonders in Alpennähe längere sonnige Abschnitte, sonst viele Wolken. Ab Montag Wind, Wolken und zeitweise Regen. Höchstwerte morgen bis 16, danach bis 12 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2022 14:00 Uhr