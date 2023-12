Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt; Höchstwerte 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In Nordbayern ist es meist bewölkt mit etwas Regen, im Süden gibt es größere Auflockerungen mit Sonnenschein. Die Höchstwerte erreichen 7 bis 12 Grad. Die Nacht wird teils klar, teils bewölkt mit wenig Regen und Tiefstwerten um 5 Grad. Bis Silvester wird es in Südbayern oft sonnig, im Norden wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, nur vereinzelt Schauer. Tageshöchstwerte 5 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2023 10:00 Uhr