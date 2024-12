Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt; Höchstwerte 6 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden Schwabens und Oberbayerns häufig Sonne, sonst meist bewölkt mit örtlichem Sprühregen. Höchstwerte 6 bis 10 Grad. In der Nacht örtlich Nebel. Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen von Westen her örtlich Schauer. Am Donnerstag anfangs im Südosten freundlich, sonst zunehmend bewölkt und Regen. Am Freitag Wolken, Sonne und einzelne Regen- oder Schneeschauer, an den Alpen häufig Regen oder Schnee. Höchstwerte 6 bis 13, am Freitag nur noch 1 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 12:00 Uhr