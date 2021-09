Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt, Höchstwerte 20 bis 24 Grad

Bundesregierung streicht Kreta und Korsika von der Liste der Hochrisikogebiete

Berlin: Die Bundesregierung zählt die griechische Insel Kreta seit heute nicht mehr zur Gruppe der Hochrisikogebiete. Damit gelten nun für ganz Griechenland bei der Einreise gelockerte Corona-Regeln. Auch für die französische Insel Korsika und die Region Okzitanien fallen heute die Restriktionen. In Deutschland ist die bundesweite Corona-Inzidenz heute wieder leicht gesunken. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, liegt der Wert nun bei 80,2. In Bayern liegt die Inzidenz aktuell bei 84,2. Die Zahl der im Freistaat in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten innerhalb von sieben Tagen gab das Landesamt für Gesundheit am Freitag mit 323 an. Damit steht die Krankenhaus-Ampel in Bayern weiter auf grün. Mit der Hospitalisierungsrate wird unter anderem die Auslastung der Kliniken in den Fokus gestellt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.09.2021 08:30 Uhr