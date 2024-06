Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt; Höchstwerte 18 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Nur ganz vereinzelt Schauer. Höchstwerte 18 bis 25 Grad. Kommende Nacht teils länger klar, Tiefstwerte um 14 Grad. Bis Mittwoch überwiegend sonnig, ab Dienstagnachmittag an den Alpen, am Mittwoch in ganz Bayern lokale Schauer und Gewitter. Höchstwerte bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2024 12:00 Uhr