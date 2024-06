Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt; Höchstwerte 16 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken; in Teilen Frankens und am Bodensee mitunter länger sonnig. Vor allem im Süden und in den Mittelgebirgen einzelne Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. In der Nacht zunehmend klar, gegen Morgen in Franken Wolken. Tiefstwerte um 9 Grad. Morgen viele Wolken und vereinzelt Regen. Am Samstag gebietsweise Regenschauer und örtliche Gewitter, am Sonntag nur ganz vereinzelte Niederschläge. Höchstwerte 16 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 10:00 Uhr