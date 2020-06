Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt, Höchstwerte 14 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: In Franken mitunter länger sonnig. Sonst überwiegend bewölkt und in Alpennähe sowie in Niederbayern gebietsweise etwas Regen. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. In der Nacht in Nordbayern teils wolkig, teils klar; im Süden zunehmend regnerisch. Tiefstwerte um 10 Grad. Die weiteren Aussichten: oft bewölkt mit teils länger anhaltenden Regenfällen. Am Fronleichnamstag freundlicher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2020 12:00 Uhr