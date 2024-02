Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute im Süden überwiegend freundlich, besonders viel Sonne an den Alpen. Im Norden bewölkt, in der Nähe der Mittelgebirge kann es regnen. Lebhafter bis starker Wind. Höchstwerte 6 bis 14 Grad. Morgen in der Nähe der Alpen recht freundlich, sonst bewölkt und zeitweise Regen. Am Donnerstag vielerorts bewölkt mit Regen. Am Freitag freundlicher, nur im Norden einzelne Schauer. Tageshöchsttemperaturen 6 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2024 06:00 Uhr