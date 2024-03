Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt bei maximal 8 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Westen sowie im Alpenvorland meist bewölkt. Sonst überwiegend freundlich bei maximal 8 bis 15 Grad. In der kommenden Nacht bewölkt und im Norden vereinzelt Regen bei Werten um 4 Grad. Morgen und Mittwoch stark bewölkt und gebietsweise Regen. Am Donnerstag meist trocken. Tageshöchsttemperaturen zwischen 4 und 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2024 10:00 Uhr