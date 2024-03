Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt bei maximal 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachmittags immer wieder länger Sonne, in Franken bewölkt. Für die Hochlage der Alpen gilt eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen. Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad. In der Nacht ganz im Westen Bayerns Regen möglich. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad. Auch morgen Sonne und Wolken, in Unterfranken leichte Schauerneigung. Von Ostermontag an windig und wechselhaft mit Schauern. Höchsttemperaturen morgen bei 17 bis 21, danach zwischen 9 und 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 15:00 Uhr