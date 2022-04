Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt bei maximal 1 bis 6 Grad

Nachrichtenarchiv - 03.04.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vormittags am Alpenrand letzte Schneeschauer. Sonst teils bewölkt, teils freundlich; ganz im Norden auch längerer Sonnenschein. Höchstwerte 1 bis 6 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten um minus 6 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Morgen Sonne und Wolken, abends nördlich des Mains Regen. An den folgenden Tagen überwiegend bewölkt, teils Regen, dazu weht ein starker Wind. Höchstwerte 5 bis 11 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2022 06:00 Uhr