Das Wetter: teils sonnig, teils bewölkt bei 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute an den Alpen oft sonnig. Sonst zunächst vielerorts bewölkt oder trüb, im Tagesverlauf von Südwesten her freundlicher. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. In der Nacht klar oder leicht bewölkt, später örtlich Nebel bei Werten um 1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und Freitag wenig Änderung, allerdings im Norden und in der Mitte Bayerns vereinzelt Regen. Temperaturen 5 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2023 10:00 Uhr