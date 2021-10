Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt bei 21 bis 26 Grad

Zehntausende demonstrieren in den USA gegen verschärftes Abtreibungsgesetz

Washington: In den USA sind Zehntausende gegen ein neues Abtreibungsgesetz auf die Straße gegangen. Allein in der Hauptstadt zogen etwa 10.000 Menschen zum Obersten Gerichtshof, der sich morgen mit dem Thema befassen will. Insgesamt gab es Kundgebungen in mehr als 600 Städten. Die Demonstrationen richten sich gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts in Texas. Es ist seit September in Kraft und verbietet Schwangerschaftsabbrüche ab dem Moment, in dem der Herzschlag des Fötus festgestellt werden kann - also etwa ab der sechsten Woche. Auch für Vergewaltigungen oder Inzest sind keine Ausnahmen vorgesehen. Die US-Regierung geht gerichtlich gegen das Gesetz vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2021 11:00 Uhr