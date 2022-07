Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt, anfangs an den Alpen Regen

Nachrichtenarchiv - 10.07.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau zunächst bewölkt und an den Alpen zeitweise Regen. In Franken überwiegend bewölkt, sonst öfter sonnig und meist trocken. Höchstwerte 16 bis 23 Grad. Die Aussichten: Morgen viele Wolken, von Unterfranken bis zum Allgäu auch Sonne, von Oberfranken bis Niederbayern vereinzelt Schauer, Höchstwerte 17 bis 25 Grad. Am Dienstag mehr Sonne als Wolken und deutlich wärmer. Am Mittwoch viel Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2022 06:00 Uhr