Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt; später an den Alpen Schauer möglich. Recht windig. Höchstwerte 7 bis 15 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 3 Grad, in höheren Lagen Schnee. Morgen wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, örtlich Schauer. Ostersonntag recht sonnig. Ostermontag Sonne, Wolken und später Regen- und Graupelschauer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2021 11:00 Uhr