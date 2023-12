Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt, 6 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt, in Alpennähe Sonnenschein. Lebhafter Wind. Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad. Nachts klar oder nur locker bewölkt, später örtlich Nebel bei Tiefswerten von +4 bis -2 Grad. Die Aussichten: An Silvester Sonne und Wolken, später regnerisch. An Neujahr teils sonnig, teils bewölkt; vereinzelt Schauer. Am Dienstag trüb und regnerisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 15:00 Uhr