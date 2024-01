Das Wetter: teils sonnig, teils bewölkt, -5 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachmittags in Südbayern ab und zu sonnig, in Alpennähe auch länger. Sonst meist bewölkt, Höchsttemperaturen minus 5 bis plus ein Grad. Auch kommende Nacht teils klar, teils bewölkt, örtlich leichter Schneefall möglich. Tiefstwerte bei -3 Grad. Die weiteren Aussichten: wenig Änderung, ab Mittwoch öfter Schnee und Schneeregen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2024 13:00 Uhr