Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt, 17 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachmittags in weiten Teilen Frankens und im Norden der Oberpfalz freundlich. Sonst meist bewölkt und besonders am Alpenrand und Niederbayern regnerisch. Höchstwerte: 17 bis 24 Grad. In der Nachts teils klar, teils Regen bei 17 bis 12 Grad. Die Aussichten: Morgen überwiegend freundlich, nur ganz im Süden bedeckt. Ab Mittwoch verbreitet sonnig und nur vereinzelt Wärmegewitter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.08.2024 11:45 Uhr