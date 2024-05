Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt, 16 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich, im Süden mitunter auch länger sonnig. Höchstwerte 16 bis 20 Grad. Die weiteren Aussichten bis Dienstag: Morgen wieder teils freundlich, teils bewölkt; gebietsweise schauerartiger Regen. Am Montag und Dienstag oft bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte zunächst 15 bis 22, am Dienstag nur noch zwischen 13 und 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2024 06:30 Uhr