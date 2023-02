Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts bewölkt, nur im äußersten Westen Frankens sowie in Alpennähe längerer Sonnenschein. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar; in manchen Niederungen zunehmend neblig. Tiefstwerte 0 bis minus 5 Grad. In den nächsten Tagen am Vormittag mancherorts trüb durch Nebel oder Hochnebel. Ansonsten oft sonnig. Tageshöchstwerte zwischen 5 und 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2023 15:00 Uhr