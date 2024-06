Das Wetter: teils sonnig, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt; in Teilen Frankens und am Bodensee auch länger sonnig. Vereinzelt auch Schauer oder Gewitter, vor allem im Süden Bayerns. Höchstwerte zwischen 16 und 21 Grad. Kommende Nacht überwiegend klar, bei 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen nach Südosten zu anfangs sonnige Abschnitte, ansonsten wieder viele Wolken und Regen. Am Wochenende weiter wechselhaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 06:00 Uhr