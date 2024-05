Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag nach Nordosten und Osten zu bei lebhaften Winden überwiegend sonnig und trocken. Ansonsten teils sonnig, teils wolkig und ganz im Westen vereinzelt etwas Regen, in Teilen Schwabens und Oberbayern örtlich auch kräftige Gewitter möglich. Höchstwerte bis 26 Grad. In der Nacht vereinzelte Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte um 12 Grad. Morgen unbeständig und mit kräftigen Gewittern. Freitag stark bewölkt und regnerisch. Höchstwerte bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2024 13:00 Uhr