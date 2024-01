Das Wetter: teils sonnig, später regnerisch bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Vormittags im Süden und Osten noch sonnige Abschnitte. Sonst vermehrt bewölkt, später von Westen her Regen. Zunehmend windig. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. In der Nacht vereinzelt Regen. Tiefstwerte um 3 Grad. Auch in den kommenden Tagen Wind, Wolken und Regen. Tiefstwerte bis 2, Höchstwerte bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2024 06:00 Uhr