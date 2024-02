Das Wetter: teils sonnig, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: In Südbayern oft freundlich, im Norden meist bewölkt und gelegentlich Regen; nach wie vor windig, Höchstwerte 7 bis 14 Grad. Morgen ähnlich. Am Donnerstag vielerorts in Bayern bewölkt und zeitweise schauerartiger Regen. In den Nächten Abkühlung auf 8 bis 0 Grad, tagsüber maximal 6 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2024 23:45 Uhr