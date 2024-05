Das Wetter: Teils Sonne, teils Regen, maximal 16 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag insbesondere an den Alpen und im Südosten noch etwas Regen, sonst meist trocken, von Westen her öfter sonnig. Höchstwerte 16 bis 20 Grad. In der Nacht zunächst klar, dann von Westen her neue Wolken und zum Morgen hin in Unterfranken etwas Regen. Tiefstwerte um 9 Grad. Auch in den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft, örtlich Gewitter und teils länger Regen möglich. Tiefstwerte 13 bis 6 Grad; Höchstwerte bis 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2024 11:45 Uhr