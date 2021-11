Das Wetter: teils Schnee, um null Grad

Das Wetter in Bayern: Heute ist es stark bewölkt, vor allem Richtung Alpen schneit es häufig. Ansonsten meist trocken mit einzelnen Schneeschauern - die Temperaturen liegen bei minus 2 bis plus 2 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag Morgen Schneefall, abends auch Regen und windig bei 0 bis plus 5 Grad. Am Mittwoch zeitweise Regen, im Süden etwas freundlicher, 2 bis 8 Grad. Am Donnerstag kühler mit Schnee oder Schneeregen, 1 bis 5 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2021 06:00 Uhr