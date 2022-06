Nachrichtenarchiv - 16.06.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist freundlich, vom Alpenrand bis nach Niederbayern noch Schauer und Gewitter möglich. Kommende Nacht meist klar bei 15 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen Sonne und Wolken bei Temperaturen bis 30 Grad. Am Wochenende überall sonnig und heiß bei bis zu 37 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2022 19:00 Uhr