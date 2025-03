Das Wetter: teils Schauer, 11 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Schauer, ab und zu sonnig und in Alpennähe am Nachmittag einzelne Gewitter. Höchstwerte 11 bis 16 Grad. In der Nacht vor allem nördlich der Donau weitere Schauer, örtlich Nebel, Tiefstwerte 7 bis 0 Grad. Morgen im Norden gebietsweise schauerartiger Regen, im Süden Sonne und Wolken und später auch einzelne Schauer oder Gewitter. Dienstag und Mittwoch ähnlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 06:00 Uhr