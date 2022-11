Das Wetter: Teils regnerisch, teils freundlich, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag vor allem in Alpennähe noch etwas Regen, sonst trocken. Am Nachmittag im Süden freundlicher. Höchstwerte 10 bis 14 Grad. In der Nacht um 3 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Oft recht freundlich mit viel Sonne im höheren Bergland und in den Alpen. Höchstwerte 8 bis 15, in den Nächten 4 bis 0 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2022 06:00 Uhr