Das Wetter: teils regnerisch, bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: bewölkt und regnerisch, vor allem an den Alpen. In Franken später freundlicher. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Süden erneut Wolken und Regen, im Norden meist trocken. Ab Sonntag wieder zunehmend sonniges Wetter und ab Montag auch wieder wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2023 06:00 Uhr