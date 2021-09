Das Wetter: Teils Regen, bis 27 Grad

Holetschek für Aussetzung der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne

München: Bayerns Gesundheitsminister und Vorsitzender der Gesundheitsminister der Länder, Holetschek, hat seine Forderung nach einer Regelung zur Aussetzung der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne erneut bekräftigt. Es gehe nun darum, eine Regelung des Bundesgesetzes mit den Länderkollegen zu diskutieren und ein genaues Datum für die Umsetzung zu beschließen, sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Einzelne Bundesländer wie Baden-Württemberg haben bereits beschlossen, dass Lohnfortzahlungen für Ungeimpfte gestrichen werden. Holetschek appellierte erneut an die Bürger, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Dem Vorwurf einer versteckten Impfpflicht widersprach der CSU-Politiker. DGB-Chef Werneke hatte in einem Zeitungsinterview gesagt, die Politik stehe im Wort, dass Impfen freiwillig bleiben soll. Eine Impf-Pflicht durch die Hintertür ist nach seinen Worten der falsche Weg. Am kommenden Mittwoch werden sich die Gesundheitsminister der Länder in einer Konferenz über das weitere Vorgehen abstimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2021 08:00 Uhr