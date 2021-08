Das Wetter: teils Regen, 14 bis 22 Grad

Nachrichtenarchiv - 01.08.2021 16:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnige Abschnitte am ehesten in Unterfranken. Sonst bewölkt und gebietsweise Schauer. In Franken und Schwaben einzelne Gewitter möglich. Im Südosten starker Wind. 14 bis 22 Grad. In der Nacht vereinzelt Schauer oder Gewitter, Tiefstwerte 12 bis 9 Grad. In den kommenden Tagen weiter wechselhaft mit Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer und Gewitter bei 17 bis 22 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.08.2021 16:30 Uhr