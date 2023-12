Das Wetter: Teils noch freundlich, teils bewölkt mit Regen bei 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag im Norden und Osten sonnige Abschnitte, sonst viele Wolken. Am Nachmittag auch Regen. Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Für das Allgäu liegt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes wegen starken Tauwetters vor. Die Nacht bleibt frostfrei bei Abkühlung bis 6 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen regnerisch. Die Werte liegen weiterhin über dem Gefrierpunkt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.12.2023 09:45 Uhr