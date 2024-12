Das Wetter: Teils neblig, teils sonnig

Das Wetter in Bayern: Teils neblig, teils freundlich, bei Temperaturen von -2 bis +6 Grad. Morgen nach Auflösung örtlicher Nebelfelder wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, nachmittags und abends in Unterfranken Regen. Dienstag und Mittwoch oft bewölkt und besonders am Dienstag zeitweise Regen. Höchtwerte 2 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 16:00 Uhr