Das Wetter: teils neblig, dann sonnig, bis 20 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen VdK-Chefin warnt vor hohem Armutsrisiko in Bayern

München: Die scheidende VdK-Vorsitzende in Bayern, Ulrike Mascher, warnt vor einem hohen Armutsrisiko. Das Problem der Altersarmut sei im Freistaat besonders hoch - so liege die Zahl armutsgefährdeter Frauen über 65 bei rund 26 Prozent. Gleichzeitig kritisierte sie die Staatsregierung: Es werde kaum gegengesteuert. Die Einkommensunterschiede seien in Bayern viel krasser als in anderen Bundesländern, so Mascher. Einer der größten Preistreiber sei das Wohnen - hier habe die Staastsregierung ohne Not jeden Zug abfahren lassen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die 84-jäährige Mascher ist seit 2006 Vorsitzende des Sozialverbands VdK und tritt in diesem Monat bei den Vorstandswahlen nicht erneut an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2023 06:00 Uhr