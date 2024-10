Das Wetter: Teils Nebel, teils Sonne, 12 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Alpen und im höheren Bayerischen Wald sonnig oder nur leicht bewölkt. Sonst oft trüb durch Hochnebel. Temperaturen am Tag 12 bis 19 Grad, in der teils nebligen, teils klaren Nacht um 6 Grad. Am Wochenende und am Montag vielerorts ganztägig Nebel, freundlich am ehsten im Bergland. Höchstwerte 13 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2024 16:00 Uhr